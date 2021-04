El programa “Amor y fuego” presentó un avance de la entrevista que le hicieron al exchico reality español Bruno Agostini, quien arremetió contra la producción de “Esto es guerra” ante presuntos abusos en contra de algunos participantes.

Las declaraciones de Bruno Agostini llegan después de las fuertes palabras de Mariana Ramírez del Villar, quien no negó haber “bajado el dedo” a Austin Palao para evitar que ingrese a “Guerreros México” tras ser echado de “Esto es guerra”.

“Nosotros, en el momento de franquicear, aprobamos o no aprobamos ciertas personas, a mí nunca me ha venido una aprobación ni a favor ni en contra ni de “Angostini” ni de otra persona”, dijo Mariana Ramírez del Villar a “Amor y fuego”.

“Tuviste a Fabio ahí y todavía pronuncia “Angostini”. Ella tuvo durante mil años a mi hermano en tu programa y todavía dice “Angostini”. ¡Qué asco! ¡Me dan asco!”, se escucha decir a Bruno Agostini en el avance.

A través de Instagram, el hermano de Fabio también arremetió contra Peter Fajardo por presuntamente evitar que Austin Palao consiga trabajo en otros realities: “Ese señor, simplemente con el hecho de que a una persona no la quieran en tu programa, co**, no seas mala gente, si lo quieren en otro país, en otro lado”.

Cabe resaltar que Mariana Ramírez del Villar no quiso confirmar si esto es verdad o no, aunque sí admitió que “Esto es guerra” aprueba los cásting de algunos participantes en las franquicias del extranjero: “No lo sé, no estoy realmente al tanto de eso... Mejor que te lo diga Austin si de verdad ha sido así (...) Todo lo que vaya en relación con Austin va dentro del marco de un contrato privado”.

