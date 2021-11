Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, confesó que fue retirado de la Teletón del sábado pasado y señaló que fue por envidia de sus compañeros rockeros, según declaró al diario ‘Trome’.

La presencia del mítico rockero popular ya se había vuelto común en las ediciones de la Teletón, pero esta vez no estuvo y según ‘Cachuca’ el motivo es: “No entiendo la actitud de algunos músicos pues reclamaron diciendo que ‘si Cachuca toca, no me presento’ y me sacaron de la Teletón, que es un evento de ayuda social, de compromiso para los que necesitan”

La trayectoria del cantante lo ha enfrentado con este tipo de situaciones antes y reveló que nada lo frena: “Pero ya estoy acostumbrado a eso, tengo 40 años en la música, pero sigo entero y feliz porque el público me quiere”.

El libro de ‘Cachuca’

Hernán Condori reveló que sacará un libro basado en su vida y tendrá el nombre de ‘Diario cataléctico’, donde detallará sus triunfos y fracasos durante su carrera artística.

