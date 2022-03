Diego Cadavid es un actor nacido en Colombia y es recordado por interpretar a Iván Vallejo en la exitosa producción “Café con aroma de mujer”. Su carrera como actor inició a mediados de los años 90 y ha participado en importantes telenovelas y películas de su país. Sin embargo, a pesar de su fama y popularidad el artista ha confesado que sufre de depresión y que viene luchando para superar esta situación.

A sus 43 años, Diego Cadavid también ha destacado como músico y fotógrafo, logrando importantes reconocimientos en su país, Colombia. Su carrera en la actuación la inició en 1995 cuando fue parte de la telenovela “Yo amo a Paquita Gallego”.

Diego Cadavid en una de las escenas de "Café con aroma de mujer" (Foto: David Cadavid / Instagram)

Pero fue en el 2002 cuando le dieron la oportunidad de ser parte de la película “Te busco”, donde interpretó a José. Ese mismo año integraría el elenco de “María Madrugada”, entre otras producciones.

Cabe precisar que una de las últimas producciones en las que ha participado Diego Cadavid fue “Café con aroma de mujer” donde su fama creció considerablemente.

Por otro lado, lo que pocas personas conocen es que el actor sufre de depresión desde varios años y viene luchando contra esta enfermedad.

Diego Cadavid también es fotógrafo y músico (Foto: David Cadavid / Instagram)

LA DEPRESIÓN DE DIEGO CADAVID, ACTOR DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”

Los fans de la telenovela “Café con aroma de mujer”, consideran a Diego Cadavid como uno de los actores más atractivos del momento y también ha logrado cautivar a muchas personas gracias a su profesionalismo en el drama colombiano.

Sin embargo, Diego Cadavid también ha sorprendido a sus fanáticos cuando en una entrevista con La Red, confesó que viene luchando contra la depresión, motivo por el cual visitó a muchos psicólogos.

Dicha información fue emitida por El Universo, asegurando que el actor relató que esta depresión la tiene desde que era un niño. Uno de los motivos principales fue perder a su abuela.

Diego Cadavid trata de salir adelante pese a la adversidad (Foto: David Cadavid / Instagram)

“Cuando se murió mi abuela (2015) tuve una depresión súper, súper, abajo, como con ganas de no vivir, no había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo. Al verme tan abajo, tan cerca del suicidio, cerca de pensar largarme de esto, pues dije: ‘Hey, man, aquí hay que pararle bolas a esto’”, sostuvo según La Vanguardia.

Si bien el actor no tiene un diagnóstico clínico respecto a este problema, señala que ha pensado mucho en su familia y en las condiciones de su vida. También sostiene -según La Vanguardia- que pensó en suicidarse pero ha podido superar esto gracias a la ayuda de actividades como el yoga, la lectura y un ritual al despertar.

Diego Cadavid es considerado uno de los actores más atractivos de momento (Foto: David Cadavid / Instagram)

¿QUIÉN ES DIEGO CADAVID?

Diego Andrés Cadavid Chica nació en Medellín el 8 de diciembre de 1978. Actualmente, continúa en el mundo de la actuación, pero desarrolla a la vez sus otras pasiones: la fotografía y la música.

Las últimas producciones televisivas en las que estuvo son: “El general Naranjo” (2019), “Señora Acero” (2018-2019), “Nicky Jam: El ganador” (2018), “Ingobernable” (2017), “Contra el tiempo” (2016), “La ronca de oro” (2014), “5 viudas sueltas” (2013-2014), entre otras.

El actor también incursionó en el cine en las películas: “El empantanado” (2016), “La lectora” (2012), “El Cartel de los Sapos” (2011), etc.