Camila Diez Canseco, la hija mayor de Mauricio Diez Canseco, reveló que sufrió el robo de su celular durante el concierto de Rauw Alejandro, que se realizó el pasado viernes 6 de mayo de 2022.

A través de Instagram, Camila Domínguez contó que el robo no fue con violencia; de hecho, ni siquiera lo notó: “Amigos, gente que me quiere y marquitas! Me robaron el celular el sábado en el concierto de Rauw Alejandro (gracias a Dios estoy bien y la verdad me lo robaron sin darme cuenta y no me hicieron daño)”.

Sin embargo, durante varias horas dejó de comunicarse con sus amigos y familia: “he perdido todas mis fotos e info y claramente no he podido leer mensajes y estuve incomunicada”, indicó la hija del popular ‘Brad Pizza’.

“Estoy instalando todas las apps y poniéndome al día con muchas cosas, mañana estaré respondiendo todos los mensajitos pendientes por aquí (que son varios). Si me escribieron por WhatsApp desde el sábado, escríbanme de nuevo que se me borró todo, gracias”, comunicó Camila Diez Canseco.

