La cantante colombiana Shakira hará una nueva colaboración musical. Esta vez será con su compatriota, el cantante juvenil Camilo, quien acaba de lanzar su nuevo tema “tutu” junto a Pedro Capó.

El tema parece haber empilado a Shakira, pues solo hace unos días se le vio cantándolo y el video lo compartió en su cuenta de Instagram. “No me puedo sacar esta canción de la cabeza! I can’t get this song out of my head!”, escribió la colombiana.

Esta publicación sorprendió a Camilo, quien no lo creía y hasta le escribió: “Esto tiene que ser mentira. Estoy en shock jajajaja!! Esto significa el universo entero para mí!! Algún día haremos algo juntos! LO DECLARO!”.

Pocos días después, Camilo acaba de anunciar que este martes se lanza el nuevo remix de “tutu” junto a Shakira y Pedro Capó. Los mismo lo hizo la colombia.

“stedes lo pidieron y lo que quieren de mi, lo tienen así que este martes 15 de Octubre a medianoche... Tutu el Remix!”, escribió Shakira.