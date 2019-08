La actriz cómica conocida como “Canchita” Centeno se animó e hizo una parodia sobre los últimos ampays de Magaly Medina a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán para su programa “Magaly TV La Firme”.

“Canchita” Centeno, quien es locutora en RadioMar, le cambió la letra al tema “Amigos no por favor” de la cantante mexicana Yuridia.

Estos son algunos fragmentos de la canción en parodia, al estilo de “Canchita” Centeno.

"Y si nos vamos a ver y cancelo mis conciertos, que si quiero acompañarte, estás cojo por supuesto.

Y luego casi todo es felicidad, pero viene Magaly y nos hace un ampay, me callo mejor aunque quisiera que me hagas gol.

Los amigos no visitan a la Foca, los amigos no te jalan de Barranco a cierta hora, los amigos no se juntan a las 3 de la mañana, los amigos no jatean todos en la misma cama".

Canción original