​Cantante de cumbia confirma que pasará San Valentín sola

En el Día de San Valentín o también conocido como el Día del amor y la amistad, muchos personajes han compartido imágenes junto a su media naranja.

Pero hay alguien que sorprendió a todos y, de esta manera, confirmó que se encuentra nuevamente sola.

Se trata de Ana Claudia Urbina, cantante de El encanto de corazón, quien disipó los rumores pues hace mucho no se exponía en redes sociales con su ahora expareja.

Ella compartió un mensaje en el que se lee: “Hoy mi mamá me dio un abrazo, me deseó un bonito día de San Valentín, dijo lo mucho que me ama y lo feliz que es de tenerme. No todos los 14 de febrero es necesario tener pareja para ser feliz, yo tengo a mi mamá”.

Ana Claudia Urbina y su ex participaron, incluso, en diferentes videoclips grabados para el grupo de cumbia El encanto de Corazón.

HAY MÁS...