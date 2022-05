El cantante de You Salsa, Jean Pierre Puppi, sorprendió a todos los televidentes con las indignantes explicaciones que dio luego de la fuerte pelea que protagonizó con la madre de sus hijos, Dayanna Lavado. Esta vez, en una entrevista con Magaly TV La firme, admitió haberla empujado y haberle dado un manazo.

“Obviamente está mintiendo y como te digo, tiene que demostrar lo que está diciendo porque me parece mal que me haga eso a mí”, dijo Jean Pierre Puppi sobre el testimonio de su expareja, quien lo acusó de agredirla físicamente en la casa de la abuela del cantante.

Es así que Jean Pierre Puppi pidió a Dayanna Lavado que demuestre su denuncia con pruebas: “Si ella está actuando de esa manera, lo vamos a tener que tomar por la vía legal, pues ¿entiendes? Tiene que tener pruebas de lo que está diciendo”.

En ese sentido, el reportero de Magaly TV La firme le mencionó los moretones que Dayanna tiene en las piernas como pruebas de la agresión: “Es que yo la empujé y se cayó”, dijo Puppi.

“¿Entonces aceptas que la has agredido?”, insistió el reportero. “Ha sido una reacción (...) no le he hecho daño, yo obviamente la ha empujado. No, es que le cayó un manazo de casualidad”, afirmó Jean Pierre Puppi.

Asimismo, el cantante volvió a entrar en contradicciones cuando le preguntaron por qué quería volver con Dayanna si, en privado, había dicho que todavía estaba enamorado de Chris Soifer.

“Pensabas regresar con ella, pero el martes me decías que estabas todavía enamorado de Chris Soifer”, le dijo el reportero. “Yo dije si estoy solo, nos podemos dar un tiempo y volver a salir, salir al cine, pasear, obviamente podemos regresar por mis hijas”, aseguró Jean Pierre Puppi.

