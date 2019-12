La cantante de cumbia, Marisol, denunció que el papá de su segundo hijo y aún esposo, Carlos Gómez, pretende quedarse con todas sus propiedades.

Marisol le contó a las cámaras de Válgame el martirio por el que pasa con su expareja, Carlos Gómez, quien la ha condicionado a darle el divorcio solo si le da la mitad de todos sus bienes.

“Quiere quedarse con la mitad de mis cosas. Lo que me molesta y me incomoda, es cómo hay gente que uno confía en la vida”, señaló.

La denominada 'faraona de la cumbia' puso en claro que su aún esposo Carlos Gómez no ha puesto ni un solo sol en la adquisición de los bienes que pretende adueñarse.

“Mi molestia no es por el divorcio, son mis cosas, que a mí me costaron y ahora que nos estamos divorciando quiere la mitad de mis cosas que él sabe que son mis cosas y que a mí me costaron tenerlas con el fruto de mi trabajo y esfuerzo”, agregó la artista quien confesó sentirse “ofuscada” por este momento.

Marisol - OJO