Con un corazón lleno de emociones y una pasión enorme por la música, el cantante y compositor puertorriqueño YETT, comenzó su carrera como solista a principios de este 2022. Luego de promocionar su primer tema en su natal Puerto Rico, México, Argentina y Las Islas Canarias Españolas, Yett está listo para presentarle su primer sencillo Dicen Que Nada Es Para Siempre al público peruano.

Jorge Enrique Torres Morales, nombre de pila del artista, desde pequeño sabía que la música era su vida, pero no fue hasta que vio por primera vez un video clip de la agrupación de rock americano Gun & Roses, que se enamoró de la guitarra.

“Recuerdo cuando le dije a mis padres que quería tocar guitarra como esos grandes musicos. Fue al ver el vídeo del tema Welcome to the Jungle que mis padres me regalaron de cumpleaños el juego Guitar Hero. De inmediato confirmé mi pasión por la música y estuve insistiendo a mis padres hasta que me pudieron comprar mi primera guitarra”, expresó emocionado el cantante de 26 años.

Vida musical

A los 15 años edad audicionó para la Escuela Libre de Música en San Juan, donde fue aceptado y comenzó sus estudios en guitarra clásica. Dos años más tarde fue aceptado en el Conservatorio de Música de Puerto Rico donde estudió guitarra eléctrica en el programa de Música Popular.

A lo largo de su juventud formó parte de diferentes agrupaciones y tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios de su Isla. Ahora, a sus 26 años y fusionando diferentes géneros y sonidos que lo han acompañado durante toda su vida, como el funk, blues, R&B, urbano, dance hall y neo soul, YETT se apresta a lanzar su primera producción discográfica.

Como carta de presentación de esta producción, el pasado 15 de febrero de 2022 presentó al público puertorriqueño su primer sencillo “Dicen que nada es para siempre”, un tema completamente de su autoría y producido por, el tres veces ganador del Grammy Latino, Harold Wendel Sanders. “La inspiración de esta canción viene del amor. El pensamiento de cuando uno conecta con algo, que sabes que va a estar siempre en tu vida, aunque llegue el momento que fisicamente no esté. Es el amor universal, el amor transformado”, comenta YETT.

Nuevo tema

Dicen que Nada es Para Siempre cuenta con un vídeo clip grabado en la ciudad de Necochea en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. En el mismo se refleja la travesía de dos personas que desean tener un amor eterno, que puedan llegar hasta envejecientes juntos y disfrutar cada aspecto de su vida. La propuesta audiovisual la cual, a la fecha, cuenta con más de un millón (1.1 M) de visualizaciones, está disponible en su canal de YouTube Yett Music, a través de todas las plataformas musicales y en las redes sociales yettpr.

Visita al Perú

Anuncia su próxima visita al Perú, para presentar sus temas, donde destaca su sencillo “Dicen que nada es para siempre” y que espera conquistar con su talento a los jóvenes, ya que conoce el gusto musical peruano. “Me gusta la variedad y calidad de los artistas peruanos que hacen música y espero encajar en la preferencia de su gente y conocerlas en buena onda”, dijo.

