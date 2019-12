Hace pocos días, Christian Cueva hizo un mea culpa por todos los “errores” que ha cometido en su vida personal en los últimos meses.

Sin embargo, este sábado Rodrigo González compartió un video de ‘Aladino’ tomando cerveza con un grupo de personas aparentemente después de jugar una pichanga.

“Cueva. Pichanga de sábado”, se lee en el video de Rodrigo González, donde se observa al futbolista peruano sirviéndose cerveza en un vaso. “Cueva en “previos”", escribió “Peluchín”.

Como se conoce, Christian Cueva se encuentra en Trujillo junto a su esposa y sus hijos, ya que la próxima semana se casará por civil con Pamela López.

Recientemente, en una entrevista con “La Sobremesa” de Radio Ovación, Christian Cueva dijo que todo lo que había salido sobre él era un tema personal, ya que según él querían hacerle daño.

“No entiendo por qué me quieren hacer tanto daño (...) Tengo que hacer un mea culpa de muchas cosas que he pasado en mi vida, errores que he cometido, eso te atrapa un poco y no te permite seguir adelante, pero esas cosas están resueltas y toca pensar en lo que viene el próximo año y prepararme de la mejor manera”, dijo Cueva.