Carla Barzotti se retracta y pide disculpas a Brunella Horna

Luego de que Brunella Horna le enviara una carta notarial a la actriz Carla Barzotti por sus avasalladores comentarios, pidió disculpas.

Carla Barzotti se comunicó con "Amor, Amor, Amor" para dejar en claro que nunca la tildó de "cucaracha" a Brunella Horna; sino que todo se trató de una metáfora.

"No sé dónde está los insultos. Yo solo he dicho que sabe más que las cucarachas. Es mucho más sabida. Es muy sabionda. Yo no tengo nada contra ella, para nada", indicó Carla Barzotti vía teléfono.

PIDE DISCULPAS

Carla Barzotti, quien dijo no entender por qué pedían que se rectifique, pidió disculpas a Brunella Horna.

"Si se ha sentido ofendida, le pido mil disculpas. Yo nunca le he dicho cucarachas, he dicho que sabe más que las cucarachas", finalizó.

Como se sabe, Brunella Horna se presentó en el programa 'Espectáculos' e indicó que Carla Barzotti solo tenía 24 horas para retractarse de los calificativos que habló frente a cámaras.

