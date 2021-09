Carla Barzotti echó de su casa a reportera de 'Amor, Amor, Amor' (VIDEO)

La actriz y modelo Carla Barzotti hizo un enlace con el programa en vivo ‘Amor, Amor, Amor’ donde leyó la carta notarial a Brunella Horna como respuesta a la que la joven empresaria le envió.

Fue tras ello que Gigi Mitre le preguntó al Zorro Zupe, que estaba como panelista del programa en compañía de Tilsa Lozano, si tenía algo que decir al respecto, a lo que Carla Barzotti decidió cortar el enlace.

DEJÓ EL ENLACE

Es así que Carla Barzotti sostuvo lo siguiente para cortar el enlace: "No tengo más que decir. Sorry, Gigi, te quiero mucho, gracias, pero no tengo nada más qué decir. Ni con la gente que está ahí tampoco. Con la que tengo que hablar es con Brunella, no tengo nada más que hablar, tengo un almuerzo", afirmó.

ECHÓ A REPORTERA

Tras ello, la reportera de 'Amor, Amor, Amor', de nombre Esther Núñez, sostuvo que la actriz la echó de su casa: "La verdad no sabemos qué es lo que le ha sucedido. Nosotros hemos llegado y con Carla hemos estado de lo mejor, de pronto nos hemos enlazado y cuando se despidió, se paró, empezó a hacer los movimientos, que 'corten', 'ya no quiero'... y nos han sacado de la casa de Carla de una manera inapropiada y estamos bastante sorprendidos también", afirmó.

VERSIÓN DE BARZOTTI

Tras esto, Carla Barzotti se comunicó por teléfono con la producción del programa y sostuvo lo siguiente: "Quedé con Renzo que iba a hablar sobre este impasse y simplemente acabar con este malentendido que no es nada agradable para nadie... estoy escuchando ahí a Ricardo (Zorro Zupe) que hay unos audios", afirmó la actriz.

