Carla García delata a Beto Ortiz al presentar a quien sería su nuevo novio│ FOTOS

Enamorado. Hace algunos días, Beto Ortiz publicó una instantánea en Instagram junto a un misterioso joven. Esta fotografía generó que sus seguidores le preguntaran si es que era su nuevo novio; sin embargo esquivó el tema con una curiosa respuesta: "¿En serio me van a seguir haciendo la misma pregunta de tía metiche y alcahueta en absolutamente todas las fotos en que salgo acompañado?", escribió.

Pero no pasó mucho tiempo para que su mejor amiga, Carla García lo delate y confirme que el periodista está enamorado de este artista visual."Estoy tan feliz por ustedes, chicos!!! Ver a Beto contento es también mi felicidad. Salud, por muchos años más. "Loveislove", publicó la hija de la Alan García en redes sociales, acompañado de la misma fotografía que compartió el conductor de TV.

El joven que responde al nombre de Inon Sani, es la persona que conquistó el corazón de Beto Ortiz, quien jamás ha presentado frente a cámaras a una pareja oficial.

Inon Sani no solo trabajaría como un destacado fotógrafo, ya que aparece, también, en la portada de uno de los libros de Beto Ortiz, llamado "Por favor no me beses".