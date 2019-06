La dura respuesta de Carla García a Gisela Valcárcel tras polémica por Susan Ochoa

La hija del expresidente Alan García, Carla García, criticó duramente a Gisela Valcárcel y Santi Lesmes por el caso de Susan Ochoa.

A través de Twitter, Carla García dejó entrever que las declaraciones de Santi Lesmes sobre Susan Ochoa son, en realidad, lo que Gisela Valcárcel estaría intentando transmitir pero que no lo hace porque no quedaría bien ante su audiencia.

"Recién veo que un señor apellidado Lesmes es trending topic por atacar a Susan Ochoa. Siempre he creído que trabaja con Gisela porque es el encargado de decir lo que Gisela quiere decir y no le conviene", escribió Carla García en su cuenta de Twitter, generando cientos de reacciones de los usuarios.

Criticado

Recordemos que Santi Lesmes fue duramente criticado tras arremeter contra Susan Ochoa asegurando que tuvo una salida "cobarde" de "El Artista del Año" y decir que la cantante peruana es un "lobo con piel del cordero".

"Ella se cree más artista de lo que es, se cree diva, pero no es el artista del año. No actúa y no baila”.