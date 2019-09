Tras conocer la separación de la periodista Carla Tello y el actor Junior Silva después de cinco meses de casados, ella decidió pronunciarse por única y última vez a través de su cuenta de Instagram,.

La periodista confirmó que está separándose de su aún esposo, pero que es un tema privado. “Estoy pasando por una separación, de la cual no voy a dar detalles ni a hablar, es un tema privado”, acotó.

Junior Silva y Carla Tello confirmaron su relación el Día de San Valentín del 2019. (Fotos :Instagram)

Sin embargo, Carla Tello aseguró que aún cree en el amor, pese a que su relación no haya funcionado como se esperaba. “Creo en el amor loco, apasionado, el que te llena de adrenalina y te hace feliz. Pero, aún busco ese amor del día a día, aquel que es tierno, comprensivo, que no es orgulloso, que es comprometido, que es fiel, que te ayuda a ser mejor y no te hace sentir mal. Y por ese amor... vale la pena esperar”.

Cabe precisar que no existen rumores sobre una presunta infidelidad.

Ahora, Carla Tello y Junior Silva deberán esperar dos años para poder divorciarse de manera legal, pues las leyes peruanas lo dictan así.