Tras conocerse de la separación de Carla Tello y Junior Silva después de cinco meses de estar casados, la periodista aseguró que ya pasó el “luto”.

Según contó Carla Tello, el día en que se anunció la separación, como unas cincuenta personas la llamaron, sin embargo, en sus cortas respuestas admitió que ya no volvería estar con un actor y que duerme mucho mejor sola en una cama.

Pero anunciaron su fin hace un par de semanas. (Foto: @carlatello_r)

“Nunca te enamores de alguien que te haga sentir ordinario”, sentenció la periodista, pero no descartó volver a enamorarse pese a que se divorciará. “Conozco gente que no se separa porque creen que no van a encontrar a otra pareja”, añadió durante una entrevista a Trome.

Carla Tello tras anunciar su separación de Junior Silva: “Aún busco ese amor del día a día”. (Foto: Instagram)

Fue clara al detallar lo que busca en un nuevo romance: alguien que esté en "la misma sintonía con ella, un chico real, que sepa cocinar, nada de metrosexuales y que sepa arreglar cosas en casa para ahorrar dinero".

Finalmente anunció que está feliz, con ganas de vivir. “La separación no es la muerte” y “la vida sigue y es bella”.