Carloncho molesto por vinculación con compañera de radio: " yo sí tengo pareja y esto no me gusta"

Carloncho fue sorprendido por su compañera de radio Marianita al llegar al set de televisión 'En boca de todos', pero no como una amiga, sino como "la posible saliente" del conductor.

Sin embargo, la reacción de Carloncho dejó a todos atónitos ya que el locutor se molestó en vivo, resaltando que no le gustaba para la broma de la producción.

"Sí estoy molesto porque yo salgo con una persona y este tipo de cosas no me gustan. Sí, es mi amiga, pero el vídeo previo que se presenta, no se presenta como tal. Entonces, si yo decido manejar mi vida privada como mejor me parezca y tengo una persona y ponen este tipo de cosas, a la larga me traen problemas", comentó.

Incluso, Carloncho aseguró que tiene una nueva novia, y esta supuesta vinculación solo le trae problemas. "Yo sí tengo una pareja y no tengo que decir quién es, y este tipo de cosas no me gustan para nada. En el escenario de la broma lo entiendo, totalmente lo entiendo y lo voy a entender", sostuvo.

A los pocos minutos, el conductor se retractó y dijo que solo fue parte del show.

HAY MÁS...