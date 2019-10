El locutor Carloncho no pudo controlar el tono de su voz luego que un oyente venezolano llamara para decirle que las palabras con las que se dirigía a su público eran xenófobas, ya que atacaba al pueblo venezolano. Un comentario que hizo que el conductor perdiera los papeles.

Carloncho inició esta mañana hablando de la inseguridad ciudadana que vive el país, un hecho que involucra también a los venezolanos. Es por eso que al abrir la línea y escuchar a los oyentes, Manuel (un joven venezolano) intentó decir que no todos eran delincuentes, y ese tipo de comentarios son xenófobos.

Ante esto, Carloncho se ofuscó asegurando que no va a engañar a su público. “¿Quieres que no lo diga? ¿que le engaña a la gente? ¿Al decirlo es ser xenófobo? No lo tomes a mal, si en mi casa, yo tengo basura, mi basura yo la encargo de botarla, no voy a permitir que el vecino me venga a tirar sus tres costales”, fue lo primero que dijo el locutor durante su programa ‘morning show’ en radio Moda.

“Nuestros problemas no los tragamos nosotros, pero si yo tengo basura en mi casa, yo veo lo que hago con la basura en mi casa, pero el vecino no me va a lanzar sus tres costales de basura. Eso no es xenofobia, yo no estoy hablando de la gente buena”, exclamó.

Luego de unos segundos, Carloncho aseveró que la gente no debe confundir los comentarios, ya que hay venezolanos buenos y malos.