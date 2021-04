Carlos Álvarez venció el COVID-19 y tiene todo listo para regresar a la pantalla chica con “La vacuna electoral”, programa que es emitido por el canal Willax TV.

A pocos días de su retorno televisivo, el humorista señaló que él y su producción no tienen intenciones de invitar a los candidatos presidenciales a pocos días de las elecciones 2021.

“A diferencia de otros programas que se pelean por tener a los candidatos, nosotros no vamos a invitar a ninguno. Ya no. Después de ver ese debacle, perdón debate del domingo, preferimos solo parodiar sus brutalidades a tenerlos en el programa. No queremos brindar tribuna a quienes no lo merecen”, indicó Carlos Álvarez en comunicado de prensa.

“Estas elecciones de verdad son un chiste, algunos candidatos por no decir todos son más falsos que la vacuna China”, continuó el artista nacional.

Por otro lado, Álvarez envió un mensaje a sus seguidores para prevenir el contagio del COVID-19, enfermedad que él pudo superar.

“No saben lo mal que se queda con esta enfermedad, las secuelas post COVID-19. Por favor cuídense, es el único consejo que puedo darles. Usen bien la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, la desinfección. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos cuidará. Ningún político o autoridad se preocupará si vivimos o morimos”, finalizó.

El programa de Carlos Álvarez, “La Vacuna electoral”, se emite los sábados a las 10 de la noche por Willax Televisión.

