El actor cómico Carlos Álvarez utilizó sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores que el pasado lunes 28 de junio recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

A través de su cuenta oficial de Facebook, el humorista nacional compartió un par de fotografías donde muestra el preciso momento en el que recibió la inoculación contra el coronavirus. En otra imagen posa al lado del personal de salud.

“Primera dosis, puse el hombro. A seguir cuidándonos”, escribió el actor cómico junto a sus postales en Facebook. Como era de esperarse, la publicación de Carlos Álvarez recibió más de 13 mil reacciones y cientos de comentarios que celebraron la vacunación del humorista.

“Bien por ti, Carlitos. Representas la alegría y el humor peruano”, “Celebramos contigo, Carlos”, “Ya estás protegido, así proteges a los demás. Felicidades”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Como se recuerda, el pasado mes de marzo, Carlos Álvarez reveló que se contagió de COVID-19. A través de un video en sus redes sociales, el actor cómico contó detalles de su lucha contra la enfermedad que lo llevó a estar internado.

“Regreso después de 3 semanas. Si, tuve COVID-19 y fue un momento crítico en mi vida. ¿Cómo fue (el contagio)? No lo entiendo hasta el día de hoy. Me considero una persona demasiado cuidadosa conmigo y los que me rodean. Estuve internado y logré superarlo”, señaló el actor cómico.

VIDEO RECOMENDADO

Susy Díaz recibe vacuna contra la COVID-19

TE PUEDE INTERESAR