Carlos Álvarez sale en defensa de Susan Ochoa y arremete contra Santi Lesmes│VIDEO

Tras los comentarios que Gisela Valcárcel realizó sobre las gaviotas que ganó Susan Ochoa en Viña del Mar, muchos han salido en defensa de la cantante. Entre ellos está Carlos Álvarez, quien no solo tuvo palabras de aliento para la artista, sino también arremetió contra Santi Lesmes.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Carlos Álvarez rechazó los duros comentarios del jurado de "El Artista del Año".

"Susan quiero darte mi respaldo ante lo que un personaje extranjero (Santi Lesmes), que tiene trabajo en el Perú -y no es xenofobia- ha dicho de ti, diciendo que eres un lobo disfrazado de cordero".

Pero eso no fue todo, ya que el actor aseguró que no se debe permitir este tipo de comentarios contra una mujer y dedicó emotivas palabras a Susan Ochoa.

"Los que tenemos la suerte de conocerte sabemos de tu humildad, tu fuerza y tu inmenso talento, y por ello no mereces ese tipo de calificativos. Estamos en una lucha constante contra la violencia a la mujer y los niños y por ello no se puede permitir que alguien lance ese tipo de comentarios tan bajos contra una mujer", señaló Carlos Álvarez.

Recordemos que Santi Lesmes dijo al Trome que Susan Ochoa optó por una salida "cobarde": "Es la salida más cobarde que ha podido tener ella. Susan Ochoa es un ‘lobo con piel del cordero' (...) Ella se cree más artista de lo que es, se cree diva, pero no es el artista del año. No actúa y no baila”, precisó.