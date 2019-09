El conductor de radio Carlos Cacho criticó duramente a la modelo y ahora empresaria Alondra García Miró, luego de que ella aclarara antes los medios que no tiene planes de boda con Paolo Guerrero.

Para el estilista profesional, le “parece una falta de respeto” que la ojiverde solo hable todo el tiempo del delantero de la Selección Peruana.

“¿No tienes nada interesante que contar, Alondra? ¿No tienes nada importante en ti vida que decir? ¿No estás dando un paso importante como inaugurar tu negocio? ¿No existe en tu vida otro tema que Paolo Guerrero?”, cuestionó Cacho.

En su secuencia en radio Exitosa se atrevió a darle un consejo a la modelo a fin de que ‘no se deje maltratar’. Le recordó también que su restaurante de comida saludable “Mercatto Verde” puede caminar “sin que invites a la Doña Peta”

“No permitas Alondra que te sigan maltratando con el tema Paolo Guerrero. Es un tema que te maltrata. Tú tienes talento para hacerte un espacio, seas o no seas la esposa del capitán de la Selección", comentó.

Hace pocos días, Alondra aclaró cuál es su relación con el capitán.

“Eso es mentira, lo he dicho varias veces, no sé de dónde han sacado esos rumores, pero no es verdad. Aprovecho en aclararlo, pese a que lo he respondido varias veces. No hay planes de matrimonio ni nada. Por ahora no, estoy enfocada en mi carrera, en mi trabajo, no hay planes”, declaró para ‘En boca de todos’.