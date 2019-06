Carlos Cacho llama "huachafo" a Jorge del Castillo por criticar mandiles rosados│VIDEO

Carlos Cacho arremetió contra el congresista Jorge del Castillo por las fuertes críticas que lanzó a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por realizar la campaña "Hombres por la igualdad" en el Ejército del Perú.

"Señor del Castillo, no sea usted huachafo, perdone porque esa es la palabra que encaja. El hábito no hace al monje, señor del Castillo. No se mancha un uniforme o una institución porque se pusieron un día un delantal para fomentar una campaña loable, que busca parar la violencia hacia la mujer", señaló Carlos Cacho en su programa "Yo Carlos".

En ese sentido, Carlos Cacho criticó duramente las palabras del congresista del Apra y aseguró que lo vergonzoso debería ser que el general Donayre se encuentre prófugo de la justicia.

"Las instituciones armadas, el Ejército, los militares, no se manchan ni se ridiculizan porque les ponemos un delantal para fomentar y para impulsar una campaña. ¿Sabe cómo se mancha el Ejército? Con actos de corrupción, así se manchó el Ejército peruano. En vez de estar preocupado usted por el delantal del Ejército de la plana mayor, de los militares, vaya usted a buscar al general Donayre, prófugo de la justicia. ¡Eso es vergonzoso! ¡Eso es humillante para el Ejército! Que un general y congresista no se ponga a derecho por los delitos que se le acusa", manifestó el conductor, quien también recordó la cantidad de generales del Ejército que estuvieron presos.

"¿Sabe cómo se manchaba? Con los generales que se pusieron a las órdenes de Montesinos a saquear el país".

¿Qué dijo del Castillo?

Tras la campaña "Hombres por la igualdad", el congresista del Castillo tildó de "penoso" que los militares utilicen un mandil que "encima" era de color rosado.

"¿Es posible, señor comandante general, que sobre su uniforme con estrellas, usted se ponga un mandil rosado? Me parece que va contra todo reglamento. No vaya a ser que la ministra se presente en el Ministerio del Interior y obligue a algunos jefes a vestirse de esa manera, lo cual sería francamente penoso", señaló.

"Me ha chocado mucho esa imagen porque pretende atar la política del gobierno de paridad y alternancia de género [...] con que el Ejército apoya eso. Eso es un exceso, fuera de lugar y encima de rosado, ya se pasó", agregó Jorge del Castillo.