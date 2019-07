Carlos Cacho no suelta a Karen Schwarz: "se hace la digna"

Carlos Cacho se mandó contra la conductora Karen Schwarz, luego de que esta última se refiriera al juicio que su esposo, Ezio Oliva, mantiene con el popular maquillador.

“A veces la gente se hace la digna. Me parece que su abogado le miente, y con su básico conocimiento legal, bueno pues. Las personas en la televisión debemos tener un cierto nivel cultural, no estar así sin información. Yo desconozco el trato de ellos como pareja, pero di mi punto de vista. ¿Si calladita se ve más bonita? Definitivamente”, señaló Cacho, quien anteriormente aclaró que no ha terminado el proceso legal que mantiene con Oliva.

¿Qué dijo Karen Schwarz?

Días atrás, Karen Schwarz celebró que su esposo había ganado el juicio a Carlos Cacho y envió un contundente mensaje al maquillador.

"Carlos Cacho se burló de Ezio Oliva como le dio la gana durante varios meses, varios años. Él le pide a la prensa que no lo sentencie. Bueno Carlos, ya fuiste sentenciado y con esto para nosotros es más que suficiente. Queda precedente de que esto no se puede volver a hacer", dijo la conductora en ese momento.