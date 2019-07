Carlos Cacho responde a condena por caso Ezio Oliva: “El juicio aún no ha terminado”

El maquillador Carlos Cacho respondió en exclusiva para Ojo sobre la condena en su contra de tres años de prisión suspendida por el caso Ezio Oliva. El músico denunció al artista y a su exproductor del programa “Mil Disculpas” en el 2014, por los delitos contra la intimidad, violación de la intimidad y uso indebido de archivos, luego de que se difundiera su video íntimo en internet.

“Ezio me hizo dos procesos legales. El primero solo contra mí, y el otro es contra mí y Danny Tsukamoto (productor). El primero lo gané yo, pero el segundo es el que está en proceso. Hay un recurso de nulidad interpuesto el 2 de julio. Se ha rechazado una apelación, pero no la nulidad. El juicio aún no ha terminado”, señaló Cacho, a quien también se le exige una reparación civil de 60 mil soles.

Defensa

Por su parte, el letrado Julio Rodríguez aseveró en el programa “Mujeres al mando” que Cacho y su productor deben cumplir la condena. “¿Recuerdan el delito de difamación? Fue finalmente archivado por prescripción, hubo una serie de maneras dilatorias que hicieron los denunciados. No sucedió lo mismo en el caso del delito de violación a la intimidad, porque su delito tiene más pena y, por lo tanto, la Corte ha tomado la decisión de condenar tanto a Cacho como a Tsukamoto”, dijo.

Karen habló

Karen Schwarz se pronunció y aseguró sentirse tranquila porque se ha hecho "justicia". Asimismo, arremetió contra el maquillador recalcando que ya ha sido sentenciado.

"Carlos Cacho se burló de Ezio Oliva como le dio la gana durante varios meses, varios años. Él le pide a la prensa que no lo sentencie. Bueno Carlos, ya fuiste sentenciado y con esto para nosotros es más que suficiente. Queda precedente de que esto no se puede volver a hacer (...) fueron cinco años donde mi familia, donde Ezio, donde quien te está hablando, realmente luchamos para hacer justicia", resaltó.