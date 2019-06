Carlos Cacho revela el mensaje que le dejó Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán │ VÍDEO

Carlos Cacho reveló lo que le dijo Yahaira Plasencia durante una conversación que tuvieron por WhatsApp sobre los rumores que la involucran una vez más con Jefferson Farfán y el supuesto departamento que le habría alquilado o comprado el futbolista.

El maquillador sostuvo en su programa 'Yo Carlos' que decidió preguntarle a la salsera si era ciertos las especulaciones que se han visto en los medios. Y, la cantante, por la confianza que le tiene le contestó.

"Me comuniqué con Yahaira para saber si nos quería dar su opinión, sobre el departamento, los muebles, el chismorreo que se dice. Y, Yahaira me contestó así, voy a leerlos no voy a mostrar los whatsapp porque me parece una falta de respeto, si ella tiene la confianza de 'wasapearse' conmigo, no voy a romper esa confianza, me parece poco elegante. Sin embargo, voy a leer lo que me dijo porque no hay nada de malo", dijo el estilista.

Para luego leer los mensajes de Yahaira Plasencia en vivo. "Hermoso, ¿cómo estás? No hablaré nada, pero por todo es mentira, estoy proyectada únicamente en mis cosas, nada más. Ahorita estoy en Miami haciendo música con Sergio y créeme que es lo único que me importa. JAJAJA, lo demás me resbala, que sigan hablando (de la compra de muebles y el depa)", sostuvo la salsera en una conversación con Carlos Cacho.