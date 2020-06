A través de un live via su Facebook Oficial, Carlos Cacho señaló que tras confirmarse que las peluquerías volverán atender al público, no será fácil, pues aún hay un temor por contagiarse del Coronavirus. El maquillador señaló que no será fácil recuperarse de todas las pérdidas que han tenido desde marzo que se dio inicio la cuarentena.

“Estamos sin plata hace cuatro meses por la cuarentena. El público debe entender ue nosotros vamos a implantar un plan con todas las medidas de seguridad. Pero eso implica gastos aparte, osea pese a las perdidas que hemos tenido debemos hacer un gasto adicional”, señaló.

Asimismo, reveló que no será tan rápido para los clientes en ir a una salón de belleza, pues “eso va a demorar, todo es un proceso. Lo que implica reajustar nuestros precios y bajarlos. Esperar a que las clientas vengan a salón con toda la confianza va tomar un tiempo”, precisó.