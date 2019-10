El conocido estilista Carlos Cacho so prendió a su seguidores al informar que ya no estará en la conducción del programa #YoCarlos, que se emitía por Exitosa TV.

La última vez que se le vio en la conducción fue el 10 de octubre, cuando entrevistó a Alberto De Belaunde. Sin embargo no fue hasta el 14 de octubre que se anima a comunicar de manera oficial que se aleja de las pantallas.

“Hoy les escribo para contarles que el ciclo #YoCarlos ha llegado a su final, a veces las cosas más hermosas duran poco y ahí radica su belleza y permanencia en los recuerdo que uno atesora”, se lee en el mensaje.

Si bien no especificó las razones de su alejamiento, dejó entrever que fue decisión suya. Diario Ojo conversó con él y negó que el motivo de su salida se deba a una falta de pagos por parte de la empresa.

“Todo bien, todo tranqui. No sé de donde ha salido eso (de que no me pagaron)”, comentó.

El ampay a Christian Domínguez

Diario el ampay a Christian Dominguez dijo que no ve ninguna novedad porque se trata “de conducta repetitiva de una persona que todos conocemos”

“Está bien viejo para que lo estemos analizando. Él muere en su ley, yo creo que Chabelita sabía en dónde se metía. No creo que haya sido la primera vez. Varias debió haber pasado por alto”, dijo a Ojo.

Video Priscila Mateo