El reconocido maquillador, Carlos Cacho, no tuvo reparos en referirse sobre la tan polémica foto que se difundió donde aparece el íntimo de Gisela Valcárcel y la actual pareja de Micheille Soifer, Giuseppe Benignini.

“¿Giuseppe? pero él se llama Gregorio. Quizás se ha cambiado de nombres”, aseguró entre risas.

Asimismo, reconoció que la amistad que tenía con el popular ‘Principito’ llegó a su fin por culpa del mismo modelo venezolano.

“Sí (dejó de ser mi amigo), cuando la gente se porta mal conmigo deja de ser mi amigo”, expresó.

El exjurado de “El Gran Show” también recordó que Benignini le tiene una deuda pendiente por “algo” que se habría llevado y nunca le devolvió.

“Ojo, nadie se lleva nada sin querer. Eso fue muy consciente, pero nunca es tarde para pagar sus deudas”, expresó en una entrevista con Trome.

Por otra parte, contó que aún no tiene propuestas para volver a trabajar en la pantalla chica, pero que le gustaría retornar.

“No tengo ofertas para volver a televisión. A mí me motiva mucho trabajar, entretener, pasarla bien. Lo que hacía funcionaba y me dejó un sin sabor haberme ido sin poder despedirme del público. Es raro que te levanten un programa cuando está caminando bien. Ahora mucha gente me dice que me extraña y pregunta cuándo regresó”, confirmó.

