Carlos Cacho realizó unas polémicas declaraciones respecto a la participación de Ivana Yturbe en el concurso de belleza Miss Progress International 2019, que se realizó en Italia.

Durante su programa “#YoCarlos”, que se transmite en Exitosa, el conductor reveló que tiene una versión diferente a la que dio Ivana Yturbe, pero que no puede revelarla.

“En realidad yo no me creo la descompensación por el ampay a Mario Irivarren, tengo otra información, no la tengo confirmada y no la puedo lanzar (...) ahí hay algo que no se ha dicho”, indicó.

“Qué malagradecida (...) representar a tu país es un honor, no es ningún chiste”, comentó Carlos Cacho.

En ese sentido, el maquillador dejó entrever que una reina de belleza no puede romper su dieta porque podría sufrir una descompensación: “Si tú estás en el régimen de dieta de una reina de belleza y te vas de tragos, por ejemplo, ya sabes lo que te viene. Porque estás sometida a una tremenda dieta y por ahí te pasas de copas y terminas en el Pronto Soccorso (clínica)”.

Carlos Cacho también pidió que Ivana Yturbe explique claramente lo que había ocurrido: “No nos merecemos ese papelón, ella tiene que rendirle cuentas al Perú”.

Asimismo, el conductor habló sobre la inteligencia de la ex chica reality. “A mí una mujer poco inteligente, una chica sin capacidades para desarrollarse con nivel, con soltura, se me cae así tenga la cara más linda del mundo (...) hay gente que definitivamente no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo: hablo de pensar y caminar en tacos", expresó Carlos Cacho.