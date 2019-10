Yahaira Plasencia causó polémica tras negarse a subir al escenario por la presencia de las cámaras del programa “Magaly TV La firme”.

La salsera ha sido duramente criticada no solo por Magaly Medina, sino también por Carlos Cacho.

Durante su programa “Yo Carlos”, el conductor le envió un mensaje a la salsera: “Una profesional de la música tiene que estar por encima de las críticas. No puedes plantar un espectáculo al que seguramente ya te dieron un adelanto y que además un público te estaba esperando”.

En ese sentido, Carlos Cacho tildó de “berrinchuda” a Yahaira Plasencia. “Esta carrera es así, este mundo es así (...) esos engreimientos están de más, esos berrinches están de más. A estas alturas qué no te han dicho”, señaló.

Pero eso no fue todo, ya que el conductor aconsejó a la salsera que si no le gustaba ser criticada, se dedique a otra cosa.

“Si no te gusta el trato que algunos medios te van a dar, te aconsejo que dejes de cantar porque no sirves para el espectáculo. Si no tienes piel de chancho, entonces no estás lista para este medio. Si no te gusta dedícate a otra cosa porque la televisión siempre viene con su chancada. Además tienes un novio, enamorado, no sé, que es Jefferson Farfán, que es el futbolista más mediático del momento. ¿Qué esperabas? ¿qué cosa quieres, que no te sigan las cámaras? Eso es imposible, dedícate a otra cosa, a una vida más relajada, métete al coro de una iglesia", fue el contundente mensaje de Carlos Cacho.

Y es que según el conductor, un artista tan polémico como Yahaira Plasencia debe aprender a admitir las críticas negativas: “Pero mientras tengas el romance que tienes, la carrera que tienes, la profesión que tienes, déjame decirte que tienes que apechugar (...) si no subes, le estás faltando el respeto al público y eso no te lo van a perdonar”, precisó.