El conductor y comediante Carlos Galdós no dudó en pronunciarse sobre la boda del año entre el futbolista Edison Flores y Ana Siucho, y cuestionó al sacerdote Pablo Larrá, quien fue el encargado de llevar a cabo el matrimonio.

En el programa que conduce en Radio Capital, el también actor, reveló que el sacerdote fue quien lo casó con su primera esposa y al final ellos terminaron divorciados.

“Siempre da el mismo consejo Pablo. Pablo es mi amigo y me casó a mí y a Yolanda. Siempre da los mismos consejos, los tiene de ‘paporreta’. El asunto es que mala mano tiene el padre Pablo, me hubiera tirado bien la bendición, no me hubiera divorciado”, contó.

Carlos también aprovechó para contar cómo es que el padre se roba el ‘show’ en las bodas.

"El padre Pablo, es muy protagonista de la boda, ahorita pueden llamar a mi ex esposa, para que no digan que soy bocón. Aparecía en todas la fotos, hacía chistes, yo decía ‘guey, es mi matrimonio, no el tuyo’”, comentó.

Asimismo, Galdós aseguró cuáles fueron los motivos que lo llevaron a escoger a este padre como el intermediario entre Dios y ellos como pareja.

“Yolanda y yo elegimos al padre por lo mismo (por ser ameno), en nuestro matrimonio no queríamos que sea un plomo”, finalizó.

