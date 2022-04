Carlos Galdós se viste nuevamente como el personaje de mamá que hizo reír a varias generaciones, “La Menopáusica”, y presenta “Cuidadito que soy tu madre”, un show de lleno de humor y música, con un homenaje que celebra a las mamás.

“Regreso con este personaje, que es uno de mis preferidos, y mi propósito es que todas las mamás se sientan plenamente homenajeadas, que canten y bailen, que rían sin parar; quiero que los asistentes salgan con una sonrisa en la cara y con un profundo agradecimiento en el corazón”, señaló el conductor de televisión.

Durante hora y media, Carlos Galdós y su banda, con un espectáculo de luces y videos, llevan al espectador, con fino humor, por todas las etapas que las madres atraviesan en la vida. Sobre esta temática, él reflexiona: “Mi madre tomó la maravillosa decisión de darme la vida y afrontar la maternidad sin la compañía de mi padre, en una época en la que ser madre soltera significaba someterse al juicio social. Por esto, ella significa en mi vida la valentía, la prosperidad, el aprender a amar incondicionalmente”.

Además, el conductor de televisión comenta que este show llega en uno de los momentos más reflexivos y de mayor acercamiento con su madre: “Mi mamá hoy es una mujer de 86 años y me corresponde acompañarla, atender todas sus necesidades, busco conversar con ella, escucharla, mirarla, no quiero que nada se quede pendiente. La pandemia me hizo más consciente de la urgencia de estar presente para las personas que amo, ¡la vida es hoy!”.

“Cuidadito que soy tu madre” se presenta el viernes 6 y sábado 7 de mayo, a las 8 p.m., en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco; y el domingo 8 en el Teatro Plaza Norte, en dos funciones, a las 5 p.m. y a las 8 p.m. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

VIDEO RECOMENDADO:

Aldo Miyashiro: mira los momentos más polémicos del conductor en la televisión peruana

Hace algunos días el conductor de televisión, Aldo Miyashiro, casi se va a las manos con un jugador rival luego de que este le aplicara un codazo en el rostro mientras jugaba un partido de futbol con sus compañeros del programa La banda del Chino. En el siguiente video, recordamos algunos momentos tensos que paso el popular "chino" en la televisión peruana