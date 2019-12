La infidelidad del arquero nacional Pedro Gallese, ha causado un gran polémica incitando a que diferentes personajes de la farándula y del medio comenten sobre eso, especialmente luego que el arquero de Alianza Lima saliera a pedirle perdón a su esposa de manera pública.

Asimismo, recordemos que los últimos días se ha viralizado un video que muestra a Pedro Gallese al lado de unos mariachis, como intento de reconquistar el amor de su la madre de sus hijos.

Ante este hecho, el conductor Carlos Galdós aseguró que, si él fuera el afectado y la persona que lo engañó le llevara mariachis, se sentiría totalmente ofendido.

“¿Funciona así el tema? Yo, no es mi estilo. Si yo fuera el afectado, me pones unos mariachis, yo te diría no seas imbécil o no seas tonta. ¿Me cantas dos rancheras y crees que ya está?”, expresó indignado.

El conductor de Radio Capital se mostró molesto frente a este hecho y dejó en claro que él no toleraría algo así.

“Si a mí me pone la persona que me ha herido, me ha sido infiel, que ha sido desleal conmigo, considera que con ‘cancioncitas’ me va a reconquistar, me ofendo el doble porque quiere decir que piensa que soy imbécil. ¿Tú crees que soy estúpido?”, finalizó el también actor comediante.