Carlos Galdós reveló en el programa “Magaly TV La Firme” que nuevamente está soltero. Así lo dio a conocer cuando se le preguntó con cuántos divorcios estaba llegando a los 45 años. “Yo con dos, pero a mí me va muy bien con los divorcios. Yolanda me lo agradece día a día y Carla también. Estamos en ese proceso del agradecimiento”, manifestó Carlos Galdós.

Fue así que confirmó el fin de su matrimonio con Carla Carbo Ponce de León, madre de su hijo Luca. El expresentador del polémico programa “La Noche es Mía” indicó que aún no ha superado la separación. “Un año después, todavía hay un tramo de oscuridad muy dolorosa, pero bien”, agregó. Sin embargo, dijo que en la actualidad disfruta de su soltería.

"Me he dado cuenta de eso (que vivo mejor solo) Somos seres de estar solos. Hay momento es que me j*de la humanidad (...) Está bien disfrutar de la soledad”, sostuvo.