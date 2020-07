Carlos “Tomate” Barraza reapareció tras las declaraciones que hizo sobre Jefferson Farfán y Carlos Zambrano en el programa “Magaly TV La firme”.

En entrevista con el programa “En exclusiva”, “Tomate” Barraza aseguró que él no sabía que lo estaban grabando cuando reveló que estos jugadores de la selección peruana intentaron “coquetearle” a su esposa, Vanessa López, cuando ellos estaban separados.

”Tantos años trabajando en esto y... bueno, son cosas que pasan, yo no sabía que me estaban grabando y dije un comentario al aire”, señaló “Tomate” Barraza.

El cantante reveló que habló con Jefferson Farfán y Carlos Zambrano para explicarles lo que pasó: “Ya hablé con las dos personas involucradas y todo chévere, todo camina bien. Ahora lo único que queda es tener más cuidado a la hora que uno habla. ¿No me estás grabando, no? Ya pues, ¡pero (me estás grabando) con mi consentimiento!”.

“Hubo un malentendido, de repente un exceso de mi parte. Son cosas que han pasado, son cosas del pasado, en todo caso, enterrado”, concluyó.

Tomate Barraza acusa a Magaly Medina - diario ojo

