Carlos “Tomate" Barraza reapareció en televisión para presenciar la revelación del sexo del bebé de Karen Schwarz, su amiga. A su salida del canal, en cantante habló con la prensa y comentó sobre los escándalos de infidelidad que algunos cantantes de cumbia y futbolistas han protagonizado.

“No mires la paja en el ojo ajeno que puedes tener una viga en el tuyo. No puedo decirles nada cuando yo soy tremendo pecador. Si yo fuera una persona que que no tuviera pecados no estaría acá en la Tierra, estaría en el cielo como ángel, con aureola, así que no podría decirles nada. Sean felices y para adelante”, fue la contundente respuesta de “Tomate” Barraza.

De otro lado, el cantante de “Los Barraza” se mostró feliz por Karen Schwarz y Ezio Oliva por la llegada de su próximo bebé. “Tomate” Barraza confirmó que su relación con Vanessa López está bien y que esperan la llegada de su hija.

“Siempre es bueno cuando gente amiga tiene niños y casi todos son contemporáneos, son promo. La felicidad para Karen, también hemos estado hablando de mi próximo hijo”, comentó.

Foto: Instagram Vanessa López

Video: Marisol Mayta