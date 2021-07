¡Quiere quedar regia! Vanessa López, exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, utilizó sus redes sociales para comentarle a sus seguidores el nuevo ‘retoquito’ que se habría hecho en el cuerpo.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo se animó a contestar varias interrogantes de sus seguidores sobre el cambio de prótesis de senos que se realizó hace algunos días.

“Me hice un cambio de prótesis de seno, los tenía hace 12 años, ya necesita cambiarlos. Debo confesar que me duele menos que la primera vez que me hice”, comenzó diciendo mediante sus historias.

En ese sentido, la influencer comentó que había decidido ponerse una talla más grande debido a que la piel le ha cambiado a raíz de convertirse en madre por segunda vez.

“Me he puesto un poquito más porque como ya soy mamá, la piel ya no es la misma cuando das de lactar, me he tenido que poner un implante más grande”, expresó.

