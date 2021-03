Carlos Vílchez no tuvo reparo en comentar sobre su actual relación con Melva Bravo, coordinadora del programa “JB en ATV”, con quien ya lleva dos años de romance.

“Estoy feliz con mi novia. Con Melva cambié para bien, estoy plantado y tranquilo, como dicen: ‘he colgado los chimpunes’. Ahora prefiero trabajar y disfrutar viajando con ella, con la familia; además, nos gusta quedarnos en casa”, comenzó diciendo.

El popular comediante asegura que aún no han hablado del matrimonio, pero que él personalmente no cree en eso de “firmar un contrato”, por eso prefiere la convivencia.

“Como pareja dos años y meses, pero nos conocemos hace más de 10 años. Ella me conoce perfectamente porque ha sido mi representante por mucho tiempo y le contaba todo lo que hacía. Lo mujeriego que era, pero ojo, nunca le he hecho daño a nadie, y ella sabe que no soy una mala persona. Será por eso que estamos juntos”, expresó.

“No hemos hablado del tema. Si me lo pide, lo conversaremos, pero no soy muy creyente del matrimonio, prefiero la convivencia. Eso de firmar un contrato me da miedo, muchas parejas terminan peleando, discutiendo”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR