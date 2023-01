Carlos Vílchez se encuentra bastante emocionado por empezar esta nueva aventura en América TV de la mano de María Pía Copello, tras su renuncia a JB en ATV. Y es que el cómico estuvo en una exclusiva entrevista con Verónica Linares para su canal de Youtube, donde confesó pasajes inéditos de su vida personal.

En ese sentido, el conductor de televisión reveló detalles de su paternidad, pues recordemos que trajo al mundo a una pequeña cuando tan solo tenía 17 años de edad, motivo por el que se enfocó en educar y enseñar a su hija sobre la planificación sexual y familiar.

“Mi papá es cajamarquino, él estaba feliz, mi hijo pend*** y mi mamá en llantos, en lloriqueos. Ya no me pegaban, pero sí una llamada de atención, 17 años, recién había terminado el colegio, el techo se me estaba cayendo”, comenzó diciendo.

Frente a ello, el popular comediante decidió hablar de este tema con su hija, con quien actualmente tiene una excelente relación amical. “ Le aconsejé y yo fui el primero que le dio un preservativo a mi hija. Soy muy abierto con mis hijos, se lo di cuando tenía 16, por eso mi hija tuvo a su hijo a lo s 28 años” , expresó.

Finalmente, Carlos también confesó que su hija siempre le preguntaba si se arrepentía de haberla tenido a tan corta edad. “Yo fui feliz de tenerla a ella, pero no fui feliz porque no viví mi juventud, no lo disfruté”, respondió fuerte y claro.

