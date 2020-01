A través de su cuenta personal de Instagram, Carlos Vílchez compartió con sus seguidores una fotografía donde se luce al lado de Melva Bravo, con quien mantiene una relación desde hace un año.

Es la primera vez que el actor cómico comparte una foto junto a su pareja, motivo por el cual muchos de sus fanáticos se mostraron sorprendidos y no dudaron en desearlo lo mejor.

En la instantánea vemos a Carlos sentado con un vaso y detrás suyo posa Melva, ambos sonríen a la cámara.

“A ella no le gusta mucho las fotos, pero como me ama jamás me diría que no”, es la leyenda que acompaña a la fotografía que hasta el momento cuenta con más de 14 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios.

“Bendiciones tío. Saludos”, “Mi tío Carlitos Vílchez con su Melva, felicitaciones”, “Linda pareja”, “¡Qué linda! Ella es la famosa Melva”, “¡Oh! Bonita pareja”, “Me encanta esa parejita”, fueron algunos comentarios.

Cabe señalar que el personaje de Latina se encuentra en Jaimaica disfrutando de unas vacaciones con sus hijos y su pareja. En sus redes sociales viene compartiendo fotos y videos.