Carrusel: Ludwika Paleta confirma que fumaban en camerinos y da detalles [VIDEO]

Hace unos días, la actriz Gaby Rivero, quien diera vida a la 'Maestra Jimena', reveló con gracia que algunos de los niños fumaban a escondidas en los camerinos cuando grababan la novela infantil "Carrusel".

Sus declaraciones generaron revuelo en la prensa pero no fueron tomadas a mal por los actores que participaron en esta novela mexicana, todo lo contrario.

Este es el caso de la actriz mexicana Ludwika Paleta quien habló del asunto con los medios de su país y confirmó que efectivamente fumaron, tal como lo reveló Gaby Rivero en el programa de Mathías Brivio, "Mathi Nait".

“Imagínate las cosas que no hicimos. No me acuerdo particularmente del cigarro pero seguro que sí, probablemente probamos un cigarro alguna vez (...) todos hemos vivido esas cosas", contó Ludwika Paleta.

Por otro lado, Ludwika Paleta contó que mayores travesuras hizo durante su participación en la novela ‘El abuelo y yo’, pues era más mayor. “En ‘El abuelo y yo’ alguna vez nos quedamos en una habitación de hotel; ya teníamos 13 o 14 años, y abrimos el Servi Bar y tomarnos las botellitas de colores, pero nada nuevo. Todos hemos vivido esas cosas!”, dijo entre carcajadas.

Recordemos que la novela "Carrusel" cautivó a los peruanos debido al drama que contaba y a la actuación de los niños que con el tiempo se convirtieron en grandes actores como Ludwika Paleta, Pedro Javier Rivero, Silvia Guzmán, Yoshiki Takiguchi.

