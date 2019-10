Sheyla Rojas, hasta el momento no pasa desapercibida desde que se conoció su cercanía con el libanés Fidelio Cavalli, pero relación que no prosperó, al parecer, por la distancia.

Ahora, la tarotista Carmencita, leyó las cartas a la modelo durante el programa ‘En Exclusiva’, en el que dijo que Sheyla es una persona interesada e hipócrita. Es decir, todo lo que se en redes sociales o en televisión no sería real.

“No se le ve feliz a ella, es una persona de doble cara, lo que vemos no es, es doble cara, es una persona fría, calculadora. Es lo que dice mi tarot y lo que puedo interpretar”, sostuvo, mientras enseñaba las cartas de doble cara.

Asimismo, Carmencita indicó que si no cambia, jamás encontrará el amor ni mucho menos será feliz. “Ojalá reflexione, yo no la veo feliz en el amor. Si ella no cambia, lamentablemente, ella debería cambiar. Ser más sensible, ser una persona interesada, uno no puede hacer una relación en base a los detalles, los regalos. ¿Dónde están los principios de ella?”, concluyó.

Laura Borlini se quedó en shock por las fuertes palabras que utilizó la tarotista, inclusive le preguntó si es que era una opinión personal o estaba leyendo las cartas. Ante esto, Carmencita contestó mostrando las cartas que todo lo que decía era lo que interpretaba del tarot. “A mí me han llamado para leer las cartas no para opinar”.