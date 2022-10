Ahora que la situación en nuestro país respecto a la pandemia del Covid-19 se encuentra controlada y las cosas han vuelto a la normalidad, las cadenas de cine ya están operando al 100% para que el público pueda disfrutar de sus películas favoritas.

Es así que semana a semana llegan nuevos filmes a las salas para que las familias disfruten de sus género favoritos. Acción, suspenso, drama y también películas para niños se estrenaron esta semana y a continuación te contamos qué hay en la cartelera:

La mujer rey

En el Reino de Dahomey, la actual Benin, a finales del siglo XVIII. Nanisca (Viola Davis), la general más destacada de las Amazonas, debe enfrentarse a la invasión francesa y a las tribus de alrededor que tratan de acabar con su honor y esclavizar a su gente. Esta mandataria encabezará a su ejército, en el que se encuentra su hija Nawi (Thuso Mbedu), en una lucha para evitar que todo lo que aman sea destruido para siempre.

Ojo del demonio

Sadie Wright regresa a la casa de campo de su padre para saber acerca de su repentina y oscura muerte. Allí encuentra un amuleto, una misteriosa reliquia que le da al poseedor lo que desee, a cambio de mucho dolor. Sadie ahora corre peligro.

Ámsterdam

La película está ambientada en los años 30 y es una historia real -con toques de ficción- que sigue a tres amigos que presencian un asesinato, por lo que se convierten en sospechosos para las autoridades. Tras este fatídico hecho, descubren uno de los complots más escandalosos de la historia de Estados Unidos.

Argentina 1985

Inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y perseguir a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

Historias siniestras

Ji-woo, un artista de la web, visita una mansión abandonada ubicada a las afueras de Seúl para encontrar inspiración para su trabajo. Pero mientras busca, escucha extrañas historias del lugar: un par de zapatos abandonados en un pasillo, risas de niños invisibles... Pero pesar de la atmósfera espeluznante, Ji-woo, inconscientemente se adentra más en la extraña mansión y sus horribles secretos.

Vista por última vez

Will Spann (Gerard Butler) está llevando Lisa (Jaimie Alexander), quien está a punto de comvertirse en su exesposa, a la casa de sus padres cuando desaparece misteriosamente. Desesperado por localizarla, recurre a la policía, que no lo ayuda e incluso sospecha de él. Decidido a encontrar a Lisa, Will se sumergirá en el área criminal de la ciudad mientras escapa de las autoridades en esta intrigante y llena de acción carrera contra el tiempo.

La restauración

El boom inmobiliario está haciendo rica a mucha gente. Pero Tato, un carismático e inmaduro hombre de 50 años, lo ha perdido todo. Ha regresado a vivir con su excéntrica madre, Rosa, quien lo humilla cada vez que puede con la esperanza de mantenerlo dentro de su decrépita mansión. Desesperado por obtener independencia económica, Tato vende la casa sin el consentimiento de su madre. Para hacerle creer que ella aún vive dentro de su viejo cuarto, Tato la coloca en un espacio vagamente similar, cubierto de cortinas de plástico para crear la ilusión que la casa está siendo restaurada por su valor histórico. ¿Por cuánto tiempo, y a qué costo, podrá Tato mantener esta imposible farsa?

Sugar en aprietos

Mariana, una joven locuaz y divertida, tiene la oportunidad de ser enviada a estudiar a la universidad gracias a la caridad de un benefactor (Sugar daddy?) que patrocina el orfanato municipal de la ciudad. Junto a sus compañeros, harán una historia de enredos, pero amorosa a la vez. Una montaña rusa de emociones, amistades disfuncionales y escenas disparadas acompañan a esta comedia pícara y divertida.

Tadeo El Explorador 3: La Maldición de la Momia

El más grande sueño de Tadeo es ser reconocido por sus colegas arqueólogos, sin embargo, es un imán para los accidentes y eso se interpone en su sueño. Un día, sin darse cuenta, destruye un sarcófago que puso en riesgo la vida de sus amigos. Salva a Momia, Jeff y Belzoni y juntos desencadenarán una carrera llena de acción y aventura que llevará a Tadeo, Sara y el equipo a rincones lejanos para encontrar el misterio de la Momia.

