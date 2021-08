Magaly Moro

Braulio (34 años, Villa El Salvador). Doctora Magaly, hace 10 años conocí a Cristina en un conversatorio de ingenieros que se llevó a cabo en un reconocido hotel, en el Centro de Lima.

Ambos habíamos terminado recién la carrera y ansiosos por aprender coincidimos en este evento. Congeniamos súper rápido y, con el pasar de los meses, nos hicimos muy amigos. Fue agradable estar con ella porque compartíamos gustos musicales y eso era increíble. No a todos les gustaba el Indie Rock y encontrar a alguien que sí, me emocionaba mucho.

Recuerdo que cuando nos veíamos escuchábamos por horas la canción Heathens de Twenty One Pilots. En el 2013, decidimos darnos una oportunidad y ahí empezó la relación.

Pasamos momentos lindos, pero lamentablemente no funcionó y terminamos por una inmadurez justo el mismo día que cumplimos tres años. Yo odiaba las discotecas y ella todo lo contrario, le encantaba salir a divertirse a lugares públicos.

Nunca la acompañaba y eso la terminó cansando, supongo. Un mes después de nuestra ruptura, me enteré que Cris se fue a vivir a España.

Han pasado muchos años y no he podido rehacer mi vida amorosa. Cada que estoy a punto de iniciar un romance, busco que se parezca a ella y hasta ahora sigo escuchando esas canciones que tanto nos gustaban. Esa melodía es todo lo que me queda de ella y me gusta aferrarme a ese recuerdo.

Doctora, no sé qué hacer, debo superarla, pero no puedo. ¿La busco?, ¿Qué hago?

Ojo con el consejo

Querido Braulio, si el recuerdo de Cristina sigue latente, no pierdes nada con intentar buscarla, puedes probar por redes sociales, quizás ella tampoco te ha olvidado. Sin embargo, debes estar preparado por si ella tiene un compromiso o esté casada.

Te aconsejo que vayas con cautela, no te obsesiones, ni te ilusiones. En caso ella no sienta lo mismo, debes seguir con tu vida. Suerte.