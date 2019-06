La reacción de Cassandra Sánchez de Lamadrid cuando le preguntan si terminó con Deyvis Orosco │ VÍDEO

Cassandra Sánchez de Lamadrid negó los rumores que circulaban respecto a que había terminado su relación con Deyvis Orosco.

“La verdad me sorprenden, yo paro viajando a varios sitios y nunca me pongo a escuchar los rumores. Una de las cosas que yo aprecio de mi relación es que la mantengo alejada de los medios. Nosotros estamos bien, no se preocupen”, señaló.

Consultada si está muy enamorada del “Bomboncito”, dijo: “No me ven la cara (risas)”. No obstante, la hija de Jessica Newton no quiso revelar cuánto tiempo está con el cantante. “El suficiente para estar feliz a su lado”, sostuvo no sin antes descartar que entre sus planes esté casarse por ahora.

Finalmente, la joven defendió al cumbiambero de aquellas personas que no aprueban su relación. “La verdad yo me enfoco en la música y me olvido del ruido. A mí me encanta mi relación y soy feliz”, señaló Cassandra, quien anunció que Camila Escribens representará al Perú en octubre en el Miss Grand International que se realizará en Venezuela.