Cassandra Sánchez De la Madrid viene impulsando con mucha fuerza su nuevo emprendimiento por redes sociales. Y es que la actual novia de Deyvis Orosco lanzó su nueva su marca de poleras, así como también ahora promociona una diversidad de productos que usa y recomienda.

Recordemos que la hija de Jessica Newton es la imagen de una línea de productos para el cabello, y es a través de sus redes sociales donde muestra los resultados y beneficios del mismo.

“Cuando el equipo de @muranaperu me contó que quería lanzar una línea de productos de belleza que sean más accesibles para todas las mujeres, acepté de inmediato. Empecé a incorporarlos poco a poco dentro de mi rutina, y ahora son parte de mi día a día con resultados increíbles”, escribió en sus redes.

En ese sentido, Cassandra también utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores reflexivos mensajes sobre la vida en general.

“Muchas veces tienes más de un sueño. Por alguna extraña razón la sociedad trata de programarnos haciéndonos pensar que solo tenemos derecho a UNO, como si no tuviéramos la fuerza para cargarnos de más. Debes aprender a no que quedarte atrapado en el medio, y cuando esto suceda ser consciente de que no tiene nada malo que esto suceda”, expresó.

“Puedo asegurarte que esos momentos de duda y lagrimas de frustración son parte del crecimiento que tienes que vivir para existir de forma plena. Si no te lo han dicho antes, tienes derecho a aferrarte a ambos y trabajar duro para que todos tus sueños se hagan realidad”, finalizó diciendo.

