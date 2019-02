¿Cassandra Sánchez se casará con Deyvis Orosco? La hija de Jessica Newton respondió

Cassandra Sánchez de Lamadrid, la hija de Jessica Newton, se manifestó acerca de su relación amorosa con Deyvis Orozco.

“Estamos muy felices. Vamos a ir paso a paso. Mi mamá tiene su opinión, pero los detalles de mi relación me los guardo para mí y para él. Más que una boda, siempre he soñado con encontrar a un hombre que me acompañe en mi vida y sea mi complemento”, señaló la modelo, quien invitó al concierto de su amado hoy en Plaza Norte.

En otro momento, Cassandra Sánchez Lamadrid indicó que la relación va "paso a paso" antes de formalizar la relación con Deyvis Orosco.

Amor en familia

Sobre la buena relación que llevan su madre Jessica Newton y su pareja, la joven aseguró que se siente feliz: "Se llevan muy bien, estoy contenta porque cuando empiezan a conversar no paran y eso me hace más feliz, porque la familia es lo más importante para mí".

HAY MÁS...