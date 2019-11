La actual conductora de “Mujeres al mando”, Cathy Sáenz, aseveró que las cifras del rating no han bajado desde su ingreso al programa matutino.

“No creo que mi ingreso haya hecho que el programa baje en el rating. Lo que pasa es que han empezado a develar el rating y eso está prohibido. Nosotras no vamos a estar pensando que porque un personaje subió un pantallazo de nuestro rating, vamos a preocuparnos. No pasa nada”, sostuvo al diario Trome.

También aprovechó para referirse ex conductor de “Amor Amor Amor”, Rodrigo Gonzalés, quien recordemos, renunció a Latina tras enterarse del ingreso de Cathy Sáenz.

“No sigo a Rodrigo, no lo veo. Si lo hace en redes sociales, yo no me entero. Actualmente tengo cero contacto con él, no me preocupa. Lo que diga me tiene sin cuidado”, agregó la popular ‘mamacha'.

Sin embargo, ahí no quedó la cosa. La también productora no se quedó callada frente a las duras críticas que viene recibiendo por parte de la periodista Magaly Medina.

“Magaly es una grande, es la mejor periodista de espectáculos que tiene el Perú y eso no se lo quita nadie. Nosotros no somos un programa periodístico, el de ella sí. Hay toda una chamba detrás. No tenemos por donde ‘acribillar’ a alguien, no damos opiniones sólidas. Si alguien tiene que hacer esas opiniones, es Magaly”, expreso Cathy.